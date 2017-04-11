Özel Sporcuların Büyük Başarısı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 6-7 Nisan tarihleri arasında Aksaray'da yapılan Okullar arası Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Türkiye Atletizm Şampiyonasına katılan özel sporcular büyük başarı ile döndü. Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve Edremit Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla giden ekibin büyük bir başarıya daha imza atması ilçede sevinç ile karşılandı.



Burhaniye Şehit Mustafa Serin Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Güngör Erenoğlu, Milli Takım Antrenörü Deniz Erenoğlu ve Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim öğretmeni Hikmet Ercan yönetimindeki Balıkesir kafilesi Türkiye şampiyonasında fark attı. Sporcular Balıkesir'i başarı ile temsil ederken, herkesin hayranlığını ve saygısını kazandı. Sporcular, 2 Türkiye Rekoru da kırarken, 9 Altın, 3 Gümüş, 6 Bronz madalya aldı, 2'de Beşincilik alındı. - BALIKESİR