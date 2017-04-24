Özel Sporculardan Kastamonu'ya 6 Madalya

Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Kastamonu'yu temsil eden Taşköprü Yatılı Bölge Okulu, Taşköprü SEKA ve Kuzeykent ortaokulları şampiyonadan 6 madalya ile döndü.



Aksaray'da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'na Kastamonu'dan katılan öğrenciler, koşu, uzun atlama, gülle atma gibi çeşitli alanlarda başarı elde etti.



Taşköprü Yatılı Bölge Okulu özel eğitim öğretmeni Yakup Keseyak, yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetler sayesinde öğrencilerin sosyalleştiğini belirtti.



Şampiyonanın renkli geçtiğini ifade eden Keseyak, şunları kaydetti:



"Bu doğrultuda geçen yıl Kırıkkale'de elde ettiğimiz Türkiye üçüncülüğünden sonra bu sene de öğrencimiz Soner Göksu Türkiye ikincisi olarak okulumuza bir Türkiye derecesi daha kazandırmıştır. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye birinciliğidir. Ayrıca öğrencilerimizi ileri ki aylarda kulüp bünyesinde Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Atletizm Şampiyonası'na hazırlıyoruz. Orada da Türkiye derecesi elde ederek öğrencilerimizin milli takıma seçilmelerini ve 2020 Tokyo Oyunlarına katılmayı hedefliyoruz."



Şampiyonaya kafile başkanı olarak katılan Taşköprü SEKA Ortaokulu Müdürü İsmail Karakaya ise dereceye giren tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.