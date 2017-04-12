Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası sona erdi.



10 Nisan Pazartesi günü Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun katıldığı açılış seremonisi ile başlayan Şampiyona bu gün Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yarışların ardından yapılan madalya töreni ile sona erdi. 31 ilden, 85 kulübün 107 sporcusunun katılımı ile yapılan yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyalarını Federasyon Başkanı Birol Aydın, İl Müdürü Mustafa Genç, Kırkpınar Başpehlivanı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara, Federasyon asbaşkanları Aydın Koç ve Efkan Öztürk, Federasyon Genel Sekreteri Adnan Öztürk ve sporsever işadamı Hüseyin Pelit takdim etti.



Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Son derece güzel bir şampiyona oldu. Bu Ordu'ya ikinci gelişimiz, son derece memnun ayrılıyoruz. Valimiz Sayın İrfan Balkanlıoğlu'na ve İl Müdürümüz Mustafa Genç'e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Özel Sporcular Federasyonu gün geçtikçe büyümeye devam ediyor, Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın destekleri ile Özel Sporcularımız altın çağını yaşıyor. Hedefimiz 2020 Paralimpik Oyunlarında madalyalar kazanmaktır" dedi.



Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç "Özellikle Federasyon Başkanımız Birol Aydın'a Özel Sporcularla ilimizi ikinci kez buluşturduğu için Ordumuz adına teşekkür ederim. Özel Sporcular sadece Anne ve Babalara Allah tarafından gönderilen emanetler değil toplumumuzun her ferdine gönderilen emanetlerdir. Şampiyonada milli takıma seçilen sporcularımıza Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında, Paralimpik Oyunlarında başarılar dilerim. Ayrıca Şampiyonada ilimizi temsil eden ve yarışmayı Türkiye ikinciliği ile tamamlayan sporcumuz Asrın Sarıözkan'ı tebrik ederim" Diye konuştu. - ORDU