Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası'na Doğru

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yarın Erzurum'da gerçekleştirilecek Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası öncesi hazırlıklar tamamlandı.



Palandöken Kayak Merkezi'nde 22 kulüpten 50 sporcunun mücadele edeceği organizasyon öncesi, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremetçi ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt'un katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, kentin birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını ve Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası'nın burada gerçekleştirilmesinden dolayı da gururlu olduklarını aktardı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ise organizasyonu kentte düzenlemelerinde kendilerine destek olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Valiliği ve Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.



Toplam 14 branşta özel çocuklara spor yaptıran bir federasyon olduklarını aktaran Kurt, "Buradan seçilecek sporcularımız, milli takım kamplarında hazır hale gelip, mart ayında Fransa'da yapılacak dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerdir. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.