Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenecek.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, 2017 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası Palandöken Kayak Merkezi'nde bulunan Ejder 3200 Pistlerinde yapılacak. Yarın yapılacak olan yarışlar öncesinde sporcular pistlere alışmak için antrenman yaptı.



Özel Sporcular Kayseri İl temsilcisi Mahmut Özdemir, 15 ilden 60'a yakın sporcunun Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonasında mücadele edeceğini belirtti. - ERZURUM