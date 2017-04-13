Özel Sektörün Yurtdışı Borcu Uzun ve Kısa Vadeli Arttı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, şubat sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 241 milyon dolar artarak 202,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 902 milyon dolar artarak 15,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Şubat ayı özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 241 milyon dolar artarak 202,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 902 milyon dolar artarak 15,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.



Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 193 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 150 milyon dolar artışla 24,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 333 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 51 milyon dolar azalışla 4,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 592 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 499 milyon dolar artışla 10,8 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 486 milyon dolar artışla 2,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 31 milyon dolar azalarak 147,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 916 milyon dolar artarak 14,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 202,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9'unun dolar, yüzde 33,0'ının euro, yüzde 4,2'sinin Türk lirası ve yüzde 1,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 15,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 50,9'unun dolar, yüzde 31,2'sinin euro, yüzde 17,7'sinin Türk lirası ve yüzde 0,2'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.



Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 202,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,0'ını finansal kuruluşların, yüzde 48,0'ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 15,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 17,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.



Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 66,0 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.



(İHA)