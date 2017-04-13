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Özel Sektörün Uzun Vadeli Yurtdışı Borcu 202.7 Milyar Dolar
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Özel Sektörün Uzun Vadeli Yurtdışı Borcu 202.7 Milyar Dolar

Şubat ayında bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 193 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanma 150 milyon dolar arttı.

Özel Sektörün Uzun Vadeli Yurtdışı Borcu 202.7 Milyar Dolar

Şubat ayında bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 193 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanma 150 milyon dolar arttı.

Kaynak: Dunya.com

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