Özel Sektörün Kamuya Olan Borç Yükünün Azaltılması, Borçlara Taksitle Ödeme İmkanı Sağlanması, 15...

Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılması, borçlara taksitle ödeme imkanı sağlanması, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından oluşan sosyal ve ekonomik hasarlar nedeniyle vatandaşların ödeyemedikleri vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına imkan sağlayan kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu