Özel Sektörden "Artık Ekonomiye Odaklanalım" Çağrısı

– Özel sektör temsilcileri, referandum un sonuçlandığına dikkat çekerek artık ekonomiye odaklanılması çağrısında bulundu.



Özel sektörü temsil eden İstanbul Hazır Giyik ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Birmeşik Markalar Derneği (BMD) ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) başkanları, yaptıkları açıklamada şu görüşleri dile getirdi:



İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi:



Ekonomiye odaklanıp, güçlü dinamiklerimizi harekete geçirilelim. Sandıktan çıkan sonucun ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buradan esas olarak Türkiye demokrasisinin ve ekonomisinin kazançlı çıkacağına inanıyorum. Daha çok üretim, daha çok ihracat için Türkiye, güçlü dinamiklere sahip. Özellikle ekonomi yönetiminden alacağı kararlarla bu dinamikleri harekete geçirip, iş dünyasının önünü açacak adımları atmasını bekliyoruz.



BMD Başkanı Sinan Öncel:



Markalarımızın büyüme hamlesi yeni dönemdede devam edecek. Türk markalarının yeni dönemde de yurt dışı büyüme hamlesinin süreceğini öngörüyoruz. Yurt içinde ise döviz artışından kaynaklanan sıkıntıların düzenlemelerle sona ereceğini ümit ediyoruz.



TGSD Başkanı Şeref Fayat:



Tartışmalara son verip ekonomiye odaklanalım



6 aydır Türkiye'nin gündemini belirleyen tartışmada seçmen son sözü söyledi. Millettin kararının hayırlı olmasını diliyorum. Anayasalar toplumsal sözleşmelerdir ve uzun ömürlü olabilmeleri için en geniş mutabakatla yapılması tercih edilir. Önümüzdeki dönemde atılacak adımlarda bu hassas denge mutlaka dikkate alınarak hareket edilmeli. Diğer taraftan artık tartışmaya son verip bir an önce ekonomiye odaklanmalıyız. - İstanbul