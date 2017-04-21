Özel Sanko Ortaokulu Türkiye Birincisi

Özel Sanko Ortaokulu öğrencileri, Öz-De-Bir tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen TEOG Deneme Sınavı-2'de Türkiye birincisi oldu.



Türkiye genelinde 332 ortaokul 8'inci sınıflardan 16 bin 165 öğrencinin katıldığı deneme sınavında Özel SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Sinan Açıkgöz, Selin Deniz Akdoğan, Kağan Aydınçelebi, Beyza Yıldırım, Setenay Sarsu ve Duru Nacak tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birinciliğini elde etti.



Özel SANKO Ortaokul Müdürü Uğur Çekici, deneme sınavlarında Türkiye birinciliğini kazanan 6 öğrencisi ile gurur duyduklarını ifade ederek, 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek TEOG-2 sınavında tüm öğrencilerine başarılar diledi. - GAZİANTEP