Özel Sanko Okullarından 4. Geleneksel Kayak Kampı

Özel Sanko Okulları lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri,Kayseri Erciyes'te düzenlenen "Dördüncü Kayak Kampı"na katıldı.



İki ayrı program olarak 12 okul öğretmeni ve 13 kayak öğretmeninin sorumluluğunda düzenlenen kampta 40 snowboard ve 80 kayak öğrencisi eğitim aldı.Gündüz kayak eğitimi alan öğrenciler, ilk gün akşam dj eşliğinde düzenlenen hoş geldin partisinde karda sucuk ekmek yediler, gece kayağı gibi etkinliklerle neşeli anlar yaşadılar.



Özel Sanko Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri kayak kamplarına bugüne kadar 400'ün üzerinde öğrencinin kayak ve snowboard eğitimi aldığını söyledi. - GAZİANTEP