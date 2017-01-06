Özel Poliklinik Olmayan Tek İl Hakkari

Hakkarili vatandaşlar, Hakkari Devlet Hastanesinin 80 bin nüfuslu ilde tedavi ihtiyacını karşılamayacağını belirterek, özel hastane veya özel poliklinik talebinde bulundular.



Bir süre önce Hakkari'de 3 ayrı özel polikliniğin açılmasıyla birlikte Devlet Hastanesinin yükü hafiflerken, yüzlerce hasta ise çevre illere sevk edilmekten kurtulmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak özel poliklinikler 3 yıl aradan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından bazı eksikliklerden dolayı kapatılmıştı. Türkiye genelinde özel poliklinikleri olmayan tek il olan Hakkari'de vatandaşlar, artık bölgenin ihtiyacını karşılayacak özel poliklinik veya bir özel hastanenin açılmasını istiyor. Hakkarili vatandaşlardan Adem Berk, Halil Taş, Ahmet Yakın, özel poliklinik bulunmayan illerin başında Hakkari'nin geldiğini ifade ettiler. Batı illerinin ilçelerinde dahi özel polikliniklerin bulunduğunu belirten vatandaşlar, iş adamlarına seslenerek Hakkari'de özel poliklinik açmaları çağrısında bulundular. Vatandaşlar, "Yaklaşık 3 yıl önce İran'a tedavi olmaya gidenlerin sayısında oldukça artışlar vardı. Van'a sevkler ise aynı durumdaydı. Hep doktor istedik. Gönderilen doktorlar da istifa edip ilimize gelmedi. İki ülkeye komşu olan yöre halkı çok çileler çekti, şimdi ise sağlık alanında devrim yapmaya hazırlanıyor. İnşallah açılacak özel tıp merkezlerine doktorlar gelir de insanlarımız yollarda ölmez. Tek temelimiz hastaların yollarda ölmemesidir" dediler.



"3 yıl öncesinde 3 özel poliklinik vardı"



3 yıl öncesinde ilde 3 ayrı özel polikliniğin hizmete girmesiyle Devlet Hastanesinin yükü hafiflediği gibi il dışı sevklerde büyük azalmaların yaşandığını ifade eden vatandaşlar, "İlimizde var olan özel poliklinikler sayesinde bir zamanlar tedavi için gittiğimiz iller bu defa tersi onlar tedavi olmak için ilimize geliyorlardı. Şimdilerde ise işleyiş tam tersine dönmeye başladı. Hakkari Devlet Hastanesinde hasta yoğunluğu yaşanıyor. Bazen de değişik branşlarda doktor sıkıntısı yaşanıyor. Dolayısıyla hastalar eskisi gibi il dışına gitmek zorunda kalıyor. Hastanenin yükünü hafifletmek için mutlak suretli Hakkari'de özel poliklinik veya özel bir hastanenin açılmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve iş adamlarından talebimiz budur" şeklinde konuştular.



Hakkari İl Sağlık Müdürü Müdürlüğü yetkilileri ise, özel hastane veya özel poliklinik açılması için kendilerine hiçbir talebin gelmediğini belirttiler. Yetkililer, "Özel sağlık polikliniği açmak isteyen müteşebbislerin Sağlık Bakanlığına talepte bulunmaları lazım. Bakanlıkta ihtiyaca göre yılda bir defa belirleme yapılır. Uygun görüldüğü takdirde açılır. Ancak özel poliklinik veya özel hastane için bize gelen bir talep yok. Eğer böyle bir talep varsa bakanlık tarafından değerlendirmeye alınır ve vereceği kararla açılır" dediler. - HAKKARİ