Özel Polatlı Amerikan Kültür Eğitim Kurumları Gazetecilerin Gününü Kutladı

Özel Polatlı Amerikan Kültür Eğitim Kurumları yöneticileri Polatlı'da çalışan yerel ve ulusal medya temsilcilerinin Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Çatı Cafe'de düzenlenen Gazeteciler Günü kutlamasına eski bir gazeteci olan Polatlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Kıymaz da eşlik etti. Özel Polatlı Amerikan Kültür Eğitim Kurumları adına bir konuşma yapan Fuat Turgut, "Tüm kamuyu aydınlatma, bilgilendirme ve haberdar etme görevi içinde olan gazetecilerimizin gününü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Biliyoruz ki bir birey için en önemli şey öğrenme ve kazanımdır. Bu açıdan siz basın mensubu arkadaşlarla birer meslektaş sayılırız. Sizlerde biz eğitimciler gibi toplumu bilgilendirme ve gerekli kazanımları haberdar etme yoluyla öğretme görevi üstlenmiş durumdasınız. Eğitimin kaçınılmaz unsurlarından olan bilgi edinme 21. Yüzyılda sizlerin de katkısı olmadan asla gerçekleşemez. Bu nedenle neredeyse yaşam boyu öğrenmenin temel taşını oluşturan siz gazetecilerle biz eğitimcilerin mutlak surette daha yakın ilişkiler içinde olması gerekir. Polatlı'ya geldiğimiz ilk günden itibaren eğitimlerimizi vatandaşlara duyurabilmemiz noktasında bizlere desteklerini esirgemeyen siz gazeteci arkadaşlarımıza minnetlerimizi sunmaktayız. Sizler vermiş olduğumuz eğitimleri Polatlılılara duyurarak onların da ihtiyaç duydukları hizmetleri almaları yolunda destekte bulunmuş oluyorsunuz. Böylelikle Polatlı insanı daha çok şey öğreniyor ve vizyonunu geliştiriyor. Sizlere teşekkürlerimizi, ayrıca kurumumuzun geliştirmiş olduğu, 48 günde İngilizce kursumuzu hediye ederek taçlandırmak isteriz. Bundan böyle eğitimlerimiz ile Polatlı basın' çalışanları için de seferber olmakta kararlıyız. Bu programımız Yetişkinler ve Çalışanlar için yani daha çok zaman sıkıntısı çekenler için hazırlanmıştır. Kalıplarla günlük iletişim kurmanızı sağlayacak bir programdır. İnşallah bu hediyemiz ile siz basın çalışanları da Yabancı Dilinizi geliştirme fırsatı bulmuş olursunuz. Bu programımızı ayrıca tüm diğer İş adamlarımıza, yöneticilerimize, memurlarımıza da tavsiye ediyoruz. Kahvaltılı kutlamamıza katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



POGADER Başkanı Emre tüm gazeteciler adına Özel Polatlı Amerikan Kültür Eğitim Kurumları adına Polatlı basınına 48 günde İngilizce kursu jesti yapan Fuat Turgut'a teşekkür etti. - ANKARA