Özel' Öğrencilere Bursa Turu

İSTANBUL Avcılar'daki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitim Uygulama Merkez'ndeki orta ve ileri derecede zihinsel engelli öğrencileri ve aileleri ile Bursa'ya gelerek kentteki çeşitli yerleri gezdi.



Okul Müdürü Recep Sözveren, zihinsel engelli öğrenci ile yakınları ile birlikte işadamı Halil Şahin tarafından finanse edilen gezi ile İstanbul'dan sabah saatlerinde Bursa'ya geldi. Bursa Hayvanat Bahçesi, Botanik Park, Ulu Cami ve Kapalı Çarşı'yı gezen öğrenciler gezide oldukça mutlu göründü. Okul Müdürü Sözveren, özel öğrencilerin okul dışında aileleri ile anti sosyal bir yaşam sürdürdüklerini, bu tür gezilerin öğrenme ve sosyalleşmeleri için büyük önem taşıdığını söyledi.



- Bursa