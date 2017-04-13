Özel Öğrencilerden Kermes

Kastamonu'da engelli öğrenciler ve velileri için kermes açıldı.



Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri ve vellileri tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi, Vali Vekili Yaşar Karadeniz İsfendiyarbey ilkokulu bahçesinde açtı.



Öğrenci velileri tarafından yapılan ürünleri inceleyen Vali Vekili Karadeniz, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Kermes açılışına, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, öğrenciler ve aileleri katıldı.