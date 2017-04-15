Özel Öğrenciler Polis Amcalarını Unutmadı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



Polis Haftası nedeniyle Kahta ilçe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 3. Kademe Müdürü Ramazan Tünçmen ve öğrencileri İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan ve polis teşkilatının Polis Haftasını kutladı.



Gerçekleşen ziyarette öğrenciler polislere karanfil verirken polis amcaları ise öğrencileri çikolata ve şeker ile karşıladı.



İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, öğrenciler sohbet ederek göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN