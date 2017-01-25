Özel Mülküm' Dedi ve 21 Yıl Önce Yapılan Anıtı Yıktı

Bodrum'da 21 yıl önce, Abdi İpekçi Barış Ödülü sahibi, çevreci, ressam Saynur Gelendost tarafından projesi çizilip, bazı sivil toplum kurumluşlarının da desteğiyle yaptırılan, ölümün ardından 'Özgürlük Meydanı ve Anıtı' olan adı 'Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı' olarak değiştirilen eser, bir gecede yıktırıldı. Müteahhit Muhammet Karapınar arazinin kendi özel mülkiyeti olduğunu belirtirken, çevreci ve bazı sivil toplum kuruluşları yıkıma tepki gösterip, eylem yaptı.