Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, İsviçre ekibi Volero Zürich ile deplasmanda hazırlık maçı oynadı.
Zürih kentindeki Sporthalle im Birch Salonu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz, 26-28, 25-21, 25-20, 19-25, 15-9'luk setlerle 3 - 2 kaybetti.
ZÜRİH / DHA (fotoğraflı)
Özel Maçta Eczacıbaşı Vitra, Volero Zürich'e 3 - 2 Yenildi
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, İsviçre ekibi Volero Zürich ile deplasmanda hazırlık maçı oynadı.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, İsviçre ekibi Volero Zürich ile deplasmanda hazırlık maçı oynadı.
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