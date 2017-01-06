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Özel Maçta Eczacıbaşı Vitra, Volero Zürich'e 3 - 2 Yenildi

Özel Maçta Eczacıbaşı Vitra, Volero Zürich'e 3 - 2 Yenildi

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, İsviçre ekibi Volero Zürich ile deplasmanda hazırlık maçı oynadı.

Özel Maçta Eczacıbaşı Vitra, Volero Zürich'e 3 - 2 Yenildi

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, İsviçre ekibi Volero Zürich ile deplasmanda hazırlık maçı oynadı.

Zürih kentindeki Sporthalle im Birch Salonu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz, 26-28, 25-21, 25-20, 19-25, 15-9'luk setlerle 3 - 2 kaybetti.

ZÜRİH / DHA (fotoğraflı)


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