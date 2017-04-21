Özel Kültür Okulları Karikatür Atölyesi

Eğitmen: Ahmet Aykanat - Mehmet Kahraman21 Nisan 2017 Cuma, 19.00, Konak KültüreviSergileme Süresi: 21-27 NisanDetaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Konak KültüreviMekan Adresi : Konak Mah. Yakut Sok. No: 2Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00Bitiş Saati : 21.04.

Özel Kültür Okulları Karikatür Atölyesi

Eğitmen: Ahmet Aykanat - Mehmet Kahraman

21 Nisan 2017 Cuma, 19.00, Konak Kültürevi

Sergileme Süresi: 21-27 Nisan

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Konak Kültürevi

Mekan Adresi : Konak Mah. Yakut Sok. No: 2

Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Özel Kültür Okulları Karikatür Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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