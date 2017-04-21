Özel Kültür Okulları Karikatür Atölyesi
Eğitmen: Ahmet Aykanat - Mehmet Kahraman21 Nisan 2017 Cuma, 19.00, Konak KültüreviSergileme Süresi: 21-27 NisanDetaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Konak KültüreviMekan Adresi : Konak Mah. Yakut Sok. No: 2Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00Bitiş Saati : 21.04.
Eğitmen: Ahmet Aykanat - Mehmet Kahraman
21 Nisan 2017 Cuma, 19.00, Konak Kültürevi
Sergileme Süresi: 21-27 Nisan
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Konak Kültürevi
Mekan Adresi : Konak Mah. Yakut Sok. No: 2
Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Özel Kültür Okulları Karikatür Atölyesi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io