Özel Hayatım Sanatıma 'Darbe' Vurdu

Özel hayatındaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenen güzel sanatçı müziği bir kenara bıraktı.

Yaşadığı olumsuzluklar yüzünden sanatına nankörlük ettiğini de kabul eden Reyhan Cansu işine geri dönüyor. Ekranlarda samimi ve gerçekçi tavırlarıyla her daim beğeni toplayan ünlü sanatçı yeni çalışması için repertuar arayışına da girdi.

İlk çalışmasındaki çizgisini koruyacağını dile getiren Reyhan Cansu "Yeni çalışmam yine fantezi pop tarzı olacak fakat ekranlarda görmeye alışık olduğunuz bir Reyhan Cansu profili çizerken bundan sonra özel yaşantımda sadece işime önem vereceğim" dedi. Başarıyı yakalamış herkesin öncelikle derin acılardan geçtiğini savunan ve yaşadıklarına karşı kendine oluşturduğu kalkanın birçok kişiyi zirveye taşıdığını dile getiren Cansu "Bende yaşadığım acılardan kendi savunma mekanizmamı oluşturdum. Artık kimse bana zarar veremez, işimde zirveye yürüyeceğim" dedi.