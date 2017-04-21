Özel Hastaneler, Zorunlu "Hemofiltrasyon" Cihazı Kalksın İstiyor

Denizli'de faaliyet gösteren özel hastaneler, hemofiltrasyon cihazının zorunluluğunun kalkmasını istedi.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik, cihazın alınmasının zorunlu hale getirilmesinin ekstra bir külfet olacağını belirtti. Cihazın çok sık kullanılmadığını belirten Çelik, bu tarz cihazların her şehirde bir adet bulundurulması ve ihtiyaç duyulması durumunda hastaların cihazın bulunduğu sağlık kuruluşuna sevk edilmesi yöntemi uygulanmasının daha uygun olacağını kaydetti.



Çelik, "Bir hastanede yılda en fazla on defa kullanımına ihtiyaç duyulduğu için gerekliliği sorgulanan bu cihaz diyaliz cihazlarının iki saatte yerine getirdiği temizleme fonksiyonunu 24 saate yayarak gerçekleştiriyor ve Almanya ,Hollanda,İsviçre gibi ülkelerde üretiliyor. Hemofiltrasyon cihazının yüksek meblağlar karşılığında satılması, ülkemizdeki terör örgütlerine verdiği destekle bilinen bu ülkelerin devletimizi sömürmesi, tabii ki kabul edilebilecek bir senaryo değildir" dedi. - DENİZLİ