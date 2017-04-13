Özel Hareket Daire Başkanı Türker'den Başkan Duruay'a Teşekkür Ziyareti

Özel Harekat Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Selami Türker, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'a teşekkür ziyaretinde bulundu.



Başkan Duruay'ın makamında gerçekleşen ziyarette Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay da bulundu. Özel Harekat Daire Başkanı Türker, Başkan Duruay'a Özel Harekat Daire Başkanlığına bugüne kadar yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.



Başkan Duruay da Türker'in ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, her zaman yanlarında olduklarının altını çizdi.



Ziyaretin sonunda Türker, Başkan Duruay'a teşekkür plaketi hediye etti. - ANKARA