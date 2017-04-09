Yürüyemeyen Yavru Keçiyi Zıplattılar

Bursa'da, doğuştan bacakları çarpık doğan ve yürüyemeyen 1 aylık oğlak, yapılan başarılı operasyonla oynayıp zıplamaya başladı.



Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde dünyaya gözlerini iki ön bacağı çarpık olarak açan keçi yavrusu Veteriner Fakültesi'nde gördüğü 1 aylık tedavinin ardından yürüyemeye başladı. Doğuştan iki bacağı çarpık olarak doğan Saanen cinsi oğlak, bacaklarına uygulanan 1 aylık tedavinin ardından koşmaya ve zıplamaya başladı. İlk defa yürümenin keyfinin yaşayan yavru, keçi sevinçten havalara uçtu. Genlerindeki gibi zıplamanın mutluluğunu yaşayan minik keçinin sevinci görülmeye değerdi.



UÜ Veteriner Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hayvan Hastanesi Baş Hekimi Göksen Çeçen, "Yavru keçi 4 hafta önce bize geldi. Üniversite çiftliğimizin oğlağı. Bize geldiğinde 2 günlüktü. Ön iki bacağında ileri derecede büküklük vardı ve yürüyemiyordu. Bizim yaptığımız tedavilere olumlu cevap verdi. İlk başta ilaç tedavisi uyguladık. Ardından 2 hafta fizik tedavisi yapıldı. Daha sonra ayaklarına PVC borularla bandaj yaptık. Şimdi basıp yürüyebiliyor. Şimdi bandajlarla yürüyebiliyor, bir hafta sonra ise bandajları çıkartıp yere basarak yürüyebilecek. Tedavisini tamamen iyileşene kadar sürdüreceğiz. Veteriner Fakültesi öğrencileri bu oğlağın iyileşmesi için her gün saatlerce başında refakatçılık yaptı" dedi.



Ölür denilen ördek hayata tutundu



Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne ayağı kangren olmuş halde getirilen ve sahibinin yaşamaz dediği ördek, yapılan başarılı operasyonla bir ayağını kaybetmesine rağmen hayata tutundu. Şanslı ördek şimdi suda yüzüp sahibine kavuşacağı günü bekliyor. - BURSA