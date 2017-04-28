Yetkililer İha'nın Haberi Sonrası Afgan Aile İçin Harekete Geçti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve diğer yetkililer, İHA'nın haberiyle gündeme gelen Afgan aileye yardım eli uzattı. Afgan ailenin kas ve kalp hastası hastası 4 çocuğunun tedavisi için çalışma başlatıldı.



Bir buçuk yıldır Nevşehir Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Afgan Khalili ailesi kas hastası olan çocuklarının tedavi edilmesini istiyordu. Ailenin en küçük çocuğu 3 yaşındaki Muhammed Khalili, 10 yaşındaki Zahra Khalili, 13 yaşındaki Mehdi Reza Khalili yakalandıkları hastalıktan dolayı yürümekte zorluk çekerken, 16 yaşındaki Sıddıgeh Khalili ise hastalığının ilerlemesinden dolayı artık yürüyemiyordu. 3 yaşındaki Muhammed ve 10 yaşındaki Zahra'nın kalplerinde ise delik bulunuyor.



Vali Aktaş Devletin Yardım Elini Uzattı



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İhlas Haber Ajansı'nın 8 Nisan 2017 tarihli 'Dört kardeş tedavi olmazsa yürüyemeyecek' haberiyle gündeme getirdiği Muhammed Khalili, Zahra Khalili, Reza Khalili ve Sıddıgeh Khalili'nin tedavileri için harekete geçti. Vali Aktaş'ın talimatıyla Afgan aileyi ziyaret eden Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı ve beraberindeki heyet, çocukların sağlık durumları ve ihtiyaçları konusunda aileden bilgi aldı.



Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız çocukları gerekli sağlık kontrollerinden geçirdi. Çocuklarımızın tedavilerinin yapılabilmesi için Ankara'da çeşitli hastaneler araştırıyoruz. İnşallah en kısa zamanda çocuklarımız sağlıklarına kavuşacaklar. Biz Sağlık İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızın tedavilerinin takipçisi olacağız" dedi.



Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı ise "Afgan aileyi biz de arkadaşlarımız ile ziyaret ettik. Gerekli incelemelerde bulunduk. Sağlık İl Müdürlüğümüz bu konuyla yakından ilgileniyorlar. Biz Göç İdaresi Müdürlüğü olarak da BM'ye gerekli yazıları gönderdik" şeklinde konuştu.



Öte yandan, hastalığı nedeniyle yürüyemediği için evde okuldan gelen öğretmenleriyle eğitimine devam eden 16 yaşındaki Sıddıgeh Khalili'nin eğitimine okulda devam etmesi için ise Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından da bir tekerlekli sandalye hediye edileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR