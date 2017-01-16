Yemek Tariflerini ve Şiirlerini Bir Kitapta Birleştirdi

Eskişehir'de yaşayan 66 yaşındaki emekli aşçı, ilkokuldan beri yazdığı şiirlerini ve mesleğinin inceliklerini bir kitapta topladı.



İlkokulda şiir yazmaya başlayan ve 11 yaşından beri aşçılık mesleğiyle uğraşan Mehmet Sakarya, hem aşçılık yaparken öğrendiği mesleğinin ustalıklarını, hem de duygu dünyasından yansıyan şiirlerini bir kitapta birleştirdi ve ortaya farklı bir eser çıktı. Mehmet Sakarya, 55 yaşından sonra aşçılık yaparken öğrendiği yemek tariflerini ve şimdiye kadar yazdığı şiirlerini bir kitapta toplayarak farklı bir eser ortaya çıkardığı, bu kitabın dünyada ilk defa hem yemek tariflerinin hem de şiirlerin bir arada toplandığı bir eser olduğunu söyledi.



İlkokul dönemindeki kitapların yazarları ve şairlerinden etkilenerek bir gün kendince "ben de böyle bir şair olur muyum" düşüncesiyle şiir yazmaya başladığını vurgulayan Sakarya, "İlkokul öğretmenimin de teşvikiyle uzun yıllar şiir yazdım. 1980 darbesiyle, o dönemin şartlarından dolayı şiir yazamaya küstüm ve 2005 yılına kadar yazmadım" dedi.



Hem aşçılık mesleğini hem de şiir yazmayı çok sevdiğini dile getiren Mehmet Sakarya, "Uzun yıllar büyük firmalarda şef aşçı olarak çalıştım, emekli olduktan sonra 2005 yılında tekrar şiir merakım başladı. Sevdiğim mesleğin inceliklerini ve yazdığım şiirleri bir araya nasıl toplarım düşüncesiyle böyle bir eser ortaya çıktı. Kitapta, çorba tariflerinden, sebze yemeklerine, etli yemeklerden tatlılara kadar yüzlerce tarif ve duygularımı yansıtan birçok şiir yer alıyor" ifadelerini kullandı.



Mehmet Sakarya bunun yanında beste de yaptığını anlatarak, tanınmış sanatçılara şarkı sözleri yazdığını, bu konuda kendisine destek olan Şair Murat İnce'ye teşekkür ettiğini belirtti.



Şimdiye kadar 2 kitap, iki de albüm çıkaran Mehmet Sakarya'nın ulusal müzik kanalarında yayınlanmış klipleri de bulunuyor. - ESKİŞEHİR