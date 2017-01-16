Yardım Gönüllüleri Hayvan Barınağı Ziyareti

Yardım gönüllüleri Ankara'da hayvan barınağı ziyareti. Yardım Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Emrah Altuntaş, "Hayvanseverlerin işbirliğiyle yaşatılan hayvan barınaklarının gönüllü desteğine ihtiyacı hiçbir zaman bitmiyor. Binlerce köpeğin yaşadığı barınaklarda yemekten temizliğe, ilaçtan battaniyeye birçok ihtiyaç oluyor" dedi.



Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Topluluğu daha önceden sokak hayvanları için yaptığı hayvan barınağını ziyaret ederek minik ev sahiplerini besledi ve onlarla keyifli bir gün geçirdi.



Başkanı Altuntaş, "Hayvanseverlerin işbirliğiyle yaşatılan hayvan barınaklarının gönüllü desteğine ihtiyacı hiçbir zaman bitmiyor. Binlerce köpeğin yaşadığı barınaklarda yemekten temizliğe, ilaçtan battaniyeye birçok ihtiyaç oluyor. Barınaklara toplu yapılan öğrenci ziyaretleri artık birçok okul için gelenek halini almış durumda. Öğrenciler kadar yoğun olmasa da aynı duyarlılığı göstererek grup halinde barınak ziyareti yapan yetişkin gruplara da rastlanıyor artık. Sahipsiz hayvanlara yardım konusununda gerçekleştirilen hayvan barınağı ziyaretimiz renkli görüntülere sahne oldu. Sen de gelirsen daha çok besleme yaparız. Gönüllü olmak zorunlu olmadan sorumlu olmaktır" ifadelerini kullandı.



Gönüllüler minik yavruların da bulunduğu barınağa mama götürüp minik ev sahiplerini besleyerek keyifli bir gün geçirdi. - ANKARA