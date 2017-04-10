Yaralı Sürücüye Bagajdan Girerek Müdahale Ettiler

Bağcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs takla attı. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüye bagajdan girerek müdahale etti. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yaklaşık bir saatte kurtarıldı.



Olay, sabah saatlerinde Bağcılar-Mahmutbey Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZF 9530 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Ali Gürüz direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk olarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı ve ardından takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada sağlık ekipleri de talihsiz adama müdahale edebilmek için takla atan minibüsün bagajından içeri girdi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Gürüz ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrasında yol da uzun araç kuyruğu meydana geldi. - İSTANBUL