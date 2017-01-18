Yangından Son Anda Canlarını Kurtaran Aile Yardım Bekliyor

Mersin'de iki gün önce evlerinde çıkan yangında son anda camdan çıkarak canlarını kurtaran aile, yetkililerden yardım bekliyor. Evli ve 4 çocuk annesi Emine Tekindağ, "Kalktığımızda çocuğumla nefes alamıyorduk. Camdan hemen balkona çıkarak rahatladık. Eğer 1-2 dakika daha çıkamasaydık, ikimiz içeriden çıkamazdık. Çünkü çıkmamla patlamalar başladı. Yetkililerden isteğim sadece evimi oturabileceğim konuma getirsinler yeter" dedi.



Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Selçuklar Mahallesi'nde oturan Tekindağ ailesi, 2 gün önce büyük bir facia atlattı. Anne Emine Tekindağ ile oğlu 2 yaşındaki Arda evde yatarken, elektrik sobasından kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı oluşan dumanın etkisiyle uyanan anne Tekindağ, hemen oğlunu alarak önce camdan balkona, oradan da diğer çıkış kapısından kendisini dışarı attı. Yangın sonunda evleri kullanılmaz hale gelen aile, yetkililerden yardım bekliyor.



"Çıkış yoktu, çıkamıyordum"



Başlarından geçen yangın faciasıyla ilgili konuşan anne Tekindağ, yangın günü sabah 07.30'da 3 çocuğunu okula gönderdiğini ifade etti. Daha sonra ısınmak için 2 yaşındaki oğlu Arda ile biraz uyuduğunu ve elektrikli sobanın o sırada açık olduğunu belirten Tekindağ, "Zaten uyandığımda her yer dumandı. Ancak kendimizi dışarıya atabildik. İlk başta yattığımız oda yanıyordu. Çıkış yoktu, çıkamıyordum, nefes alamıyordum. Zaten çocuk nefessiz kalmıştı. Camdan dışarı kafasını çıkardım, nefes alsın diye. Kendine gelince hemen camdan dışarı, balkona atladım. İnsanlar aşağıdan zaten hemen dışarı gel diyordu. Ben çıkar çıkmaz, patlamalar başladı" diye konuştu.



"Sadece evimizi oturabilecek bir şekle getirsinler yeter"



Yangından pencereden balkona çıkarak kurtulduğunu belirten Tekindağ, "Balkondan diğer kapıdan, dışarı kendimi zor atabildim. Normal kapıdan çıkamadım, çünkü orası yanıyordu, kapalıydı. Şu anda evimizin her yeri kullanılmaz duruma geldi. Çocuklarımla perişanız, ortadayız. 3'ü okula gidiyor, rezil olduk, gönderemiyoruz. 4 çocuğum var. Yetkililerden istediğim sadece evimi oturabileceğim konuma getirsinler yeter. Çünkü durumumuz yok. Eşim sadece geçimimizi yapabiliyor. Başka bir şey istemiyorum. Sadece evimizi oturabilecek bir şekle getirsinler. Oğlum TEOG'a hazırlanıyor. Bunun psikolojisini nasıl atacak bilemiyoruz. Ders çalışması lazım. Kendi durumum da yok" şeklinde konuştu.



Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak da Tekindağ, "Ben zaten itfaiyecilerle görüşme olanağım olmadı. Dumandan çok etkilenmiştim ve ambulans beni götürmüştü. Öğlene kadar buhar verdiler. Hastaneden geldiğimde yangının sobadan çıktığını söylediler, öyle rapor hazırlamışlar" ifadelerini kullandı.



"1-2 dakika daha çıkmasaydık, ikimiz içeriden çıkamazdık"



Yoğun dumanın sonucunda uykusundan uyandığını kaydeden Tekindağ, "Ben zaten astım hastasıyım. Dumanın içinde hemen nefessiz kaldım. Çocuğumla öksürerek uyandık. Zaten çocuğun nefesi neredeyse tamamen gitmişti. Ben camdan nefes aldırarak, kendine getirdim. Dumanın etkisiyle uyandık. Battaniyeler, yataklarım tutuşunca yangın çok çabuk büyüdü. Eğer 1-2 dakika daha çıkmasaydık, ikimiz içeriden çıkamazdık. Çünkü çıkmamla patlamalar başladı. Zaten yangında yattığımız odada çıktı" dedi. - MERSİN