Üzüm Bağlarında Geçen Bir Ömür

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Hüseyin Budak, 10 yaşından beri üzüm bağlarında çalışarak geçimini sağlıyor. Budak, kendisine ait bağların bakımını yaptıktan sonra yevmiye karşılığında komşularının bağ bakımlarını da yaparak gelirini arttırıyor.



Bağcılığın yoğun olduğu Şarköy ilçesinde doğup büyüyen, daha sonra da Süleymanpaşa'ya taşınan Hüseyin Budak, hiç evlenmediğini ve hayatı boyuncada başka işte çalışmadığını söyledi. Her yıl köyünde kendisine ait 25 dönüm bağın bakımını yaptıktan sonra yevmiye ile komşularının bağlarına bakım yaptığını ifade eden Budak, hem ek kazanç elde ettiğini hem de bakımsız bağ sayısını azaltmış olduğunu dile getirdi.



Bağ bakım sezonlarında günde 8-10 saat arası mesai harcayan Hüseyin Budak, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, baharın gelmesi ile üzüm bağlarında otların büyümeye başladığını ve bu otların üzümlerde verim kaybına neden olduğunu vurguladı. Budak, "Bağ sürüyorum, kendiminkiler hariç bir de arkadaşlara yardımcı oluyorum. Baharda başlıyorum, bu otları kazmadan zaten üzüm olmuyor, hastalık tutuyor üzümü. Mecburen dibini kazmak zorundayız. Budamadan sonra çubukları dışarıya atıyoruz, ondan sonra çapalaması var, bir de dipleri kazılacak. Zahmetli ve zor bir iş" diye konuştu.



Yetiştirdiği sofralık üzümleri ve yapraklarını satarak gelir elde ettiğini aktaran Hüseyin Budak, "30-40 yıldır bu işleri yapıyorum, eskiden atlarla sürüyorduk, şimdi motorlar çıktı, aldık onlarla yapıyoruz. Şu anda daha kolay oluyor tabi ki, atla 10 sefer geçeceğin yerden motorla bir seferde bitiriyorsun işi" ifadelerini kullandı.



Hüseyin Budak'ın çalıştığı bağ ise Süleymanpaşa'ya hakim bir tepede şehir ve deniz manzarasına sahip. - TEKİRDAĞ