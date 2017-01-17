Ünlü Astrolog Açıkladı, Başkanlık Sistemi Koşarak Geliyor

Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, Türkiye'nin 2017 yılını değerlendirdi ve gündemde olan başkanlık sisteminin koşarak geldiğini belirterek, haziran ayını işaret etti.



Eskişehir'de bulunan JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi'nde İHA'ya açıklamalarda bulunan Sayarı, 29 Ekim 1923 saat 20.30'da Ankara'da Cumhuriyetin kurulduğunu hatırlattı. Sayarı, "Cumhuriyet, Ulu Önder Atatürk'le birlikte kuruldu. Bu ülke, tamamıyla Atatürk'ün evlatları diyorum ben. Yükselen yengeç, ay ikizlerde, güneş akrepte. 2017 yılı, 2016'ya göre daha çok yaşanan acıların sindirilebileceği, hazirana kadar toplu ölümlerin artacağı, dünyanın birbirine gireceği bir süreç. Allah'ım beterinden korusun" dedi.



"Başkanlık sistemi koşarak geliyor"



Sayarı, 2017 yılında başkanlık sisteminin geleceğini ifade ederek, "27 Haziran'a kadar olan dönem ülkemiz için çok zor. Başkanlık sistemi gelecek. Bu sistemin gelmesinden herkes korkuyor ama bu sistem geldikten sonra her şey dengeye ve değişime girecek. Dolayısıyla terör de ondan sonra bitecek, kabuslar da sona erecek, dengesiz iletişimler de sona erecek. Başkanlık sistemi koşarak geliyor" diye konuştu.



"2017 Haziran'dan 2024'e kadar olan dönemde ülkemiz dünya gözdesi olacak"



"2017 Haziran'dan 2024'e kadar olan dönemde ülkemiz dünya gözdesi olacak" diyen Sayarı, şöyle devam etti:



"Haziran 2017 ve sonrasında yavaş yavaş dengeler yerine oturacak. Geçmişte yaşadıklarımızı tekrar yaşama korkumuzdan arınacağız. Büyük ibretler, büyük dersler çıkartacağız. Türk halkı olarak doğru yolda öğrenmeyi deneyimleyeceğiz. Ama ülkenin istikbali inanılmaz güzel. Hele ki 2017 Haziran'dan 2024'e kadar olan dönemde ülkemiz dünya gözdesi olacak. Allah'ım inşallah olumsuz şeyler olmaz." - ESKİŞEHİR