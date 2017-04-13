Unesco Listesindeki Selimiye Camii, Çarpık Kentleşme Kurbanı Oluyor

Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eserim' dediği ve 2011 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmeye hak kazanan, eşsiz mabet Selimiye Camii, çarpık kentleşmenin kurbanı oluyor.



Osmanlı döneminin en önemli mimari eserleri arasında yer alan Selimiye Camii'nin silueti bozulmaya başladı. Geçmiş yıllarda hemen hemen Edirne'nin her yerinden görünen görkemli caminin siluetinin gözden kaybolmasına, vatandaşlar tepki gösterdi.



"10 yıl içerisinde Selimiye'yi tamamen kaybedeceğiz"



10 yıldır Edirne'de yaşadığını 40 yıldır da işi gereği kente gelip gittiğini dile getiren Ufuk Tuner, "Çarpık yapılaşma var. Yıllar öncesinde neredeyse Havsa ilçesinden Edirne'ye gelirken Selimiye Camii bütün çıplaklığıyla görünürken, şimdiler ise ancak ve ancak dibine gelindiğinde tam manasıyla görülebiliyor. Edirne olarak elimizde iki eşsiz değer Selimiye ve Kırkpınar var. Selimiye'yi de böyle kaybedeceğiz. İş işten çok geçmeden yetkilileri göreve davet ediyorum. Böyle giderse 10 yıl içerisinde Selimiye'yi tamamen kaybedeceğiz" dedi.



"Simülasyona koyup silueti bozup bozmadığına bakıyoruz"



2016 yılının Kasım ayında yapılan bir toplantıda kentte yapılacak binalara verilecek imar izinleri için ilk olarak Selimiye Camii'nin silüetini bozup bozmadığına baktıklarını dile getiren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "D-100 karayolu üzerinde bulunan alanla ilgili bir düzenleme yapıldı. En büyük hassasiyetimiz olan Selimiye Camii'nin siluetinin bozulmaması için bu alanda yapılacak binaları, 6 kat ile sınırlandırıyoruz. 9 kat izin varken, 6 kat izin verdik. Ben göreve başladığımda, bir kişi bana proje verdi, 52 metreydi yüksekliği. Ben projeyi veren kişiye, 'Abi ben buna izin veremem' dedim. O kişi benim düşünceme saygı duydu, gitti projesini 30 metreye düşürdü. Ben izin verecek olsam verirdim. Zaten biz yapılacak binaları, simülasyona koyup silueti bozup bozmadığına bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - EDİRNE