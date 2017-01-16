Umutlarımız Üşümesin Projesi

Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Topluluğu 'Umutlarımız Üşümesin' adıyla; trafik ışıklarında cam silen, mendil ve gül satan çocuklara eldiven, bere, kaşkol dağıtarak onların üşümemeleri için güzel bir projeye imza attı. Yardım Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Emrah Altuntaş, "Bugün trafik ışıklarında cam silen, mendil ve gül satan çocuklara eldiven, bere, kaşkol dağıtımı yaptık. Onların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek her şeye bedeldi. Siz de bu soğuk kış gününde dışarıda yaşamak zorunda kalan çocuklarımızın elinden tutun" dedi.



Başkan Altuntaş, "Gazi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu (Yardım Gönüllüleri) olarak Ankara genelinde trafik ışıklarında cam silen çocuklara yönelik eldiven, bere ve kaşkol dağıtımı yapıldı. 1 hafta boyunca Ankara'nın çeşitli ilçelerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde ışıklara indik ve çocuklarla bir araya gelerek soğukta üşüyen ellerine eldiven, bere ve kaşkol giydirerek bir nebze de olsa onların ısınması için yardımcı olmaya çalıştık. Ankara genelinde tüm üniversite öğrencilerinin yoğun katılımıyla Kızılay'da da mendil ve gül satan çocuklara ulaştık ve onların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek her şeye bedeldi. Siz de bu soğuk kış gününde dışarıda yaşamak zorunda kalan çocuklarımızın elinden tutun çünkü gönüllü olmak, zorunlu olmadan sorumlu olmaktır. Ayrıca bu tür faaliyetlerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. İbrahim Uslan'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Toplamda 1250 çocuğa ulaşan yardım gönüllüleri buna benzer toplumsal projelere devam edeceklerini aktardılar. - ANKARA