Uludağ'da 15 Yıl Aradan Sonra İlk

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da 15 yıl aradan sonra Nisan ayının son haftasında kar sürprizi yaşandı. Zirvede kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken, sürücüler yoğun kar ve buzlanma sebebiyle zincir takmak zorunda kaldı. Yolda araçları kayan bazı sürücüler ise geri döndü.



Uludağ Oteller Bölgesi'nde tüm oteller yaklaşık 1,5 ay önce sezonu kapattı. Ancak Uludağ'a günübirlik gelenler ise kar sürpriziyle karşılaştı. Dün ve bugünkü yağışla birlikte kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Oteller Bölgesi'nde kar motoru kiralayan Vural Yıldırım, 15 yıl aradan sonra bir ilk yaşandığını belirterek, "Mart sonu Nisan başı bazen kar yağardı. Ancak 15 yıl sonra Nisan sonunda süpriz oldu. Sabah saatlerinde bütün motorlar kara saplanmış haldeydi. Günübirlik ya da turlarla gelenlere kar motoru kiralıyoruz. 1.Bölgede tüm oteller kapalı" dedi.



Uludağ'a gezmeye gelen Adıyamanlı Gazete Sahibi Hasan İnandı ise kar sürprizini yaşayanlardan oldu. İnandı, hatıra fotoğrafı çektirirken, kar yemeyi ise ihmal etmedi.



Uludağ'a hazırlıksız çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Buzlanan yolda çıkamayan Arap turistler geri dönmek zorunda kaldı. Arap turistleri minibüsle getiren bir minibüs sürücüsü ise zincir takmak için uzun süre çabaladı.



Hava sıcaklığının gündüz -2 derece, gece ise -7 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da önümüzdeki günlerde bahar havasının hakim olması bekleniyor. - BURSA