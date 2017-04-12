Trafikten Men Edilen Motosikletler Geri Dönüşüme Gönderildi

Gaziantep'te trafikten men edilen ve 6 aydır sahiplerinin almadığı otoparklardaki bin 200 motosiklet ve 20 otomobil, ahtapot vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek Makine Kimya Endüstrisi Geri Dönüşüm Merkezi'ne gönderildi.



Gaziantep'te son 1 yıldır trafik polis ekipleri ve jandarmanın yaptığı denetimlerde muayene, ruhsat ve sigorta eksikliği, plakası bulunmaması gibi nedenlerle trafik tescili bulunmayan ya da çalıntı, sahte plaka ve kapkaç gibi suçlarda kullanıldığı belirlenen motosikletlere el konularak Yediemin otoparkına çekilen bin 200 motosiklet ve 20 otomobil, aradan geçen 6 aya rağmen sahiplerinin geri almaması nedeniyle Makine Kimya Endüstrisine (MKE) gönderildi.



Otoparkta polis nezaretinde ahtapot vinç yardımıyla kamyonlara yüklenen motosiklet ve otomobiller, yola çıkartıldı. MKE Geri Dönüşüm Merkezi'ne ulaştırılacak olan araçların burada parçalara ayrılarak, ihale ile satılması ya da fabrikalarda barut, roket, silah, mühimmat, fişek, patlayıcı yapımında kullanılması bekleniyor. - GAZİANTEP