Torunu İçin Örmeye Başladı, Meslek Sahibi Oldu

Ankara'da 2 çocuk annesi ev hanımı Emine Baddal, torununun sağlıklı bebeklerle oynaması için yaptığı örme bebekler ilgi görünce aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.



Torunu olacağı haberini aldıktan sonra doğduğunda torununun sağlıklı bebeklerle oynamasını isteyen Emine Baddal, internetten yaptığı araştırma sonrasında amigurumi tekniğini keşfederek torunu için bebek ördü. Baddal'ın torunu için ördüğü bebekler ilgi görünce çok sayıda talep gelmeye başladı. İnternetten de sipariş almaya başlayan Emine Baddal, hem meslek sahibi oldu hem de aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.



Örme bebekleri severek yaptığını söyleyen Emine Baddal, talep edenlerin kendisine internet aracılığı ile ulaştıklarını, sipariş üzerine aynı teknik ile bebek, anahtarlık gibi hediyelik eşyaları örmeye başladığını belirtti. 1 yıldır bu işi yaptığını anlatan Baddal, "İlk önce torunuma ördüm, daha sonra sevdiklerime, şimdi de müşterilerime örüyorum" dedi.



Bu tekniği internetten torunu için organik oyuncak ararken keşfettiğini ifade eden Baddal, "Torunumun sağlıklı, zarar vermeyecek, kanserojen maddeler içermeyen oyuncaklarla oynamasını istediğim için bu örgü tekniğini keşfettim ve örmeye başladım. Bu oyuncaklar yıkanabilir, bence çocuklar yıkanabilir oyuncaklarla oynamalı" diye konuştu.



Beğenilince örmeye devam ettiğini belirten Emine Baddal, "Ev hanımı olarak bütçeme katkı sağlaması hoşuma gitti" dedi. Tekniğe yönelik herhangi bir eğitim almadığını, kendi imkanları ile tekniğini geliştirdiğini söyleyen Baddal, "Daha önceden de örgü örmeyi bildiğim için deneme yanılma yöntemi ile yaptım. Bütün hanımlar da yapabilir. Kızım hamileyken onun hamile halini ördüm, ona hatıra olması için, oğlum askerde onu da asker kıyafetleri ile ördüm. Anahtarlık şeklinde jandarma kız ördüm. Çocuklar çizgi film karakterlerini seviyorlar, onlara özel çizgi film karakteri örüyorum" dedi.



Ev hanımlarına tavsiyelerde de bulunan Emine Baddal, "Ev hanımları boş durmak yerine böyle aktivitelerle evde otururken ev ekonomisine katkıda bulunabilirler. Kendilerine bir hobi edinebilirler. Boş durmak insana sıkıntı verir. Mutlu olmak için aktif olmakta fayda var diye düşünüyorum. İnsana zor gelecek kadar büyük bir maliyeti de yok" diye konuştu.



İşini daha da büyütmek istediğini kaydeden Emine Baddal, organik oyuncakların sağlık için önemli olduğunu ifade ederek, "Çocuklar genelde internetin başındalar ya da kanserojen madde içeren oyuncaklarla oynuyorlar. Bunun yerine çocuklara zarar vermeyen örgü oyuncakların daha faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA