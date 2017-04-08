Terör Bitti, Turizmciler Umutlandı

Diyarbakır'da terör olaylarının bitmesinin ardından turizm canlandı. Yeni sezona umutlu girdiklerini kaydeden Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği (DTTD) ikinci Başkanı Edip Paçal, "Ön yargının ve negatif algının gittikçe dağıldığını, olumlu yönde değiştiğini görmek bizleri sevindirdi. Güzel şeyler olacak. Biz çok umutluyuz" dedi.



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan terör olaylarının ardından huzurun yakalanması ile birlikte kentin yeniden eski canlılığına kavuşması için çalışmalar devam ediyor. Sosyal ve ekonomik adımlar kentteki olumsuz havayı tersine çevirirken, tahrip olmuş tarihi eserlerin de restore edilmesiyle turizmcilerin de yeni sezondan beklentileri yükseldi. Katıldıkları fuarlarda beklentilerin üstünde ilgi gördüklerini kaydeden DTTD ikinci Başkanı Edip Paçal, ön yargının ve negatif algının dağıldığını görmenin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.



"Ankara'yı salladık diyebilirim"



TravelExpo 2017 Ankara Turizm Fuarı'na katıldıklarını kaydeden Paçal, "Diyarbakır Ankara kardeş şehir olarak TravelExpo Ankara Turizm Fuarı'nda etkinliğe katıldık geçen hafta. Diyarbakır'daki tüm dinamikler, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, TURSAB, Dicle Üniversitesi ve birçok sivil toplum kuruluşu katılım sağladı. Umduğumuzun çok ötesinde bir ilgi ile karşılaştık. Özellikle oradaki Diyarbakırlılar komşularını alıp gelmişlerdi Diyarbakır'ı tanıtmak üzere. Çok keyifli bir etkinlik oldu. Dört gün dolu dolu Diyarbakır'ı yaşadık. Bütün Ankara'da ciddi bir ses getirdik. Gerçekten Ankara'yı salladık diyebilirim bu turizm fuarında" diye konuştu.



Fuarda ikili görüşmeler yapıldığı ve firmaların Diyarbakır'a davet edildiğini kaydeden Paçal, "Fuara kalkınma ajansımız da katılmıştı. Orada ikili görüşmeler de yaptılar. Bu konuda herkesin sıcak olduğunu gördük. O ön yargının ve negatif algının gittikçe dağıldığını, olumlu yönde değiştiğini görmek bizleri sevindirdi. Güzel şeyler olacak. Turizm adına da yaptığımız çalışmalarda artık 'biraz havalar ısınsın' gelelim gibisinden tepkileri görünce biz de mutlu olduk gerçekten" şeklinde konuştu.



"Referandum sonrası ciddi bir hareket olacağını tahmin ediyoruz"



İç turizmdeki canlılığın kendilerini mutlu ettiğini belirten Paçal, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Avrupa'daki gerginlikten biraz etkilendik tabi ki. Ama şuandaki son gördüğümüz iç turizm ve diğer farklı gelişmeler bizi mutlu ediyor. Özellikle İran piyasası, İran turizm potansiyeli, Rusya'nın daha bir yoğun çalışması bu taraflara, Ukrayna ve Türki Cumhuriyetler, Arap Yarımadası'nın ilgisi ve alakası bu açığı nispeten de olsa kapatacak gibi görünüyor. Nevruz'dan itibaren bunu biz de fark ediyoruz. Otellerdeki doluluğumuz gittikçe artıyor. Turizme yönelik gelişmeleri bununla beraber bahsedebiliriz. Havaların ısınmasıyla bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Suriçi'ndeki düzenlemelerden sonra bu referandum sonrası ciddi bir hareket olacağını tahmin ediyoruz".



Turizm sektöründe kentteki kalifiye eleman ihtiyacına ilişkin çalışmalar yaptıklarını da kaydeden Paçal, "Alan kılavuzluğu anlamında bu açığı kapatmak için bir çalışma var. Onunla ilgili görüşmeler özellikle MEKSA Vakfı'nın yaptığı çok önemli bir proje var. MEKSA Vakfı bu açığı kapatacak gibi görünüyor. Şuanda ciddi bir çalışması var. Onunla da bu eksiğimizi gidereceğiz umarım" diye konuştu. - DİYARBAKIR