Talan Edilen Okula Kimse Sahip Çıkmıyor

Eskişehir'de boş olarak duran devlet okulunu her gün talan eden hırsızların önüne geçilmiyor. Okulda bulunan masa, sandalye, dolap, kalorifer peteklerini çalan hırsızlar, son olarak Atatürk büstünü de götürdü.



Gazipaşa Mahallesinde bulunan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geçtiğimiz yıl Aşağı Söğütönü mahallesindeki yeni binasına taşınmıştı. Taşınma sonrasında eski okul boş kalmıştı. Atölyeler, yemekhane ve yatakhanelerinde içinde bulunduğu geniş bir alan bugünlerde hırsızların uğrak mekanı hale geldi. Okuldan taşınmayan bir çok malzemeyi gözlerine kestiren hırsızlar hemen hemen her gün okula gelerek buldukları malzemeleri götürüyor. Okul ana bina kapısının sonuna kadar açık olması gelen hırsızların işini kolaylaştırırken, devlet malının bu şekilde çalınmasına ise yetkililer bir çözüm bulamıyor. Okulda bulunan masa, sandalye, dolapları zamanla götüren hırsızların son hedefleri ise Atatürk büstü oldu. Okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünü çalan hırsızlar, kalorifer peteklerinin yanı sıra su tesisatlarının demirlerini de çalmaya başladı. Çalınan su tesisatlarının boşa çıkan alanlarında ise, suların durmadan boşa akmasının önüne de geçilemiyor. Tamamen kaderine terk edilen okulun talan edilmesine ise bazı vatandaşlar tepki gösterirken, yetkililerden devletin malına sahip çıkılmasını istiyorlar.



"Burayla kim ilgilenecekse, bir zahmet ilgilensinler"



Konuyla ilgili konuşan Gazipaşa Mahalle Muhtarı Gülnazik Yüksel, okuldaki eşyalar çalınırken bizzat gördüğünü belirterek, bu binaya birilerinin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Muhtar Yüksel, "Defalarca Milli Eğitime yazı yazdım. Telefonumla da aradım. Bugün yeniden aradım. Bizzat gördüm, götürüyorlardı, ama arkalarından yetişemedim, araç plakalarını alamadım diye bir uyarı yaptım. Benim uyarımla değil, bu devletin malıdır. Devletin sahip çıkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi okul harabeye döndü. Devletimizin parası senin, benim. Yani bir okul yapılabilirdi buraya. Çok güzel şeyler yapılabilirdi. Okulda Atatürk'ün büstüne kadar çalındı. İçeriler berbat bir şekilde. Yağmalandı, gördüğünüz gibi sular akıyor. İlgilenen yok. burayla kim ilgilenecekse, bir zahmet ilgilensinler" şeklinde konuştu.



"Devletin malı resmen ziyan oldu, yağmalandı"



Devletin malının adeta yağmalandığını ifade eden Muhtar Yüksel, "Kapılar ardına kadar açık. Gördüğünüz gibi duvarların üzerindeki demirlerin hepsini geceleri götürüyorlar. Bu sorunu kim çözecek? Bizim okul ihtiyacımız var dediğimiz halde, hadi bize vermediler, güzel bir lise yapılabilirdi ya da cezaevine devredebilirlerdi. Bu kadar devletin malı ziyan olmazdı. Devletin malı resmen ziyan oldu, yağmalandı" dedi. - ESKİŞEHİR