Taekwondo ile Büyüyüp Geleceklerine Yön Veriyorlar

Manisa'da özellikle dezavantajlı çocukları sporla buluşturup geleceklerini şekillendirme adına hayata geçirilen 'Şehzadeler Taekwondo ile büyüyor' projesi kapsamında bugüne kadar 98 çocuk ulusal ve uluslararası turnuvalarda yarışabilecek düzeye geldi. Sporla hayatlarının değiştiğini belirten çocukların tek hedefi ise katıldıkları yarışmalarda şampiyon olmak.



Manisa'da Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda okuyan çocuklara yönelik Şehzadeler Kaymakamlığı öncülüğünde, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa yürütülen 'Şehzadeler Taekwondo ile büyüyor' projesinde ikinci aşamaya geçildi. Bugüne kadar 98 öğrenci taekwondo yarışmalarında yarışabilecek düzeye geldi. Antrenörleri Serap Aydeniz ve Zekai Demir tarafından Gediz Spor Salonunda haftanın belirli günlerinde çalışmalarını yapan çocuklar, spora başlamalarıyla birlikte kendilerinde özgüven duygusunun oluştuğunu ve artık şampiyonluk hedefleri olduğunu anlattı.



"Hedefimiz ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek"



Geçmişte milli formayla birçok başarıya imza atan Taekwondo sporunda Balkan Şampiyonu olan Serap Aydeniz, 7 yıldır Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör olarak taekwondo sporuna hizmet verdiğini belirterek, "Vicdan Karaosmanoğu İlkokulu ile yürüttüğümüz ve 4 yıl önce başladığımız bir proje vardı. Şimdi bunun ikinci aşamasındayız. Manisa'da 'Şehzadeler Taekwondo ile büyüyor' adı altında bir proje başlattık. Şehzadeler Kaymakamlığı'mızın öncülüğünde, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa bir proje yürütüyoruz. Buradan yaklaşık 98 öğrencimizi Manisa taekwondosuna kazandırdık. Şuan projenin ikinci aşamasındayız. Bu sporcularımızı il, ilçe ve bölgesel yarışmalarda başarılı kılmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk aşamada yaptığımız projeden şuanda yarışmalara katılacak düzeyde sporcular yetiştirdik. Bunların içinde il şampiyonlarımız var, bölgesel şampiyonlarımız var. İkincilik, üçüncülük dereceleri elde eden sporcularımız var. Türkiye Şampiyonasında yarışan sporcularımız oldu. Türkiye 3'üncüsü olan sporcumuz oldu. Bunun dışında milli takım kamplarına gönderdiğimiz sporcularımız var. Hedefimiz ilimizi en iyi şekilde Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası düzeyde temsil etmek" dedi.



Taekwondo sporuyla iki yıl önce tanıştığını belirten Şehitler Ortaokulu öğrencisi Nurullah Çağlar Sarıtaş, "Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulunun projesinin içinde yer aldı. Hocalarım beni seçti ve taekwondoya başladım. Şuan kırmızı siyah kuşağım. Türkiye genelinde madalyalarım var minikler ve yıldızlar kategorilerinde. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Taekwondoya başlamadan önce herkes benimle dalga geçiyordu. 'Sen kimseyi dövemezsin' diyorlardı ama şimdi de ben onlarla dalga geçiyorum. Taekwondoya başlamadan önce futbol oynuyordum. Büyüyünce Türkiye Şampiyonu ve Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Kendi yaşıtlarımın da taekwondoya başlamalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.



Yaklaşık 3 ay önce taekwondo sporuna başlayan Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu öğrencisi İrem Kökçüoğlu ise katıldığı kursta kendini savunmayı öğrendiğini belirterek şunları söyledi:



"Taekwondoya başlamadan önce okula gidip geliyordum, halk oyunlarına katılıyordum. Taekwondoya başlamamla özgüvenimi kazandım. Artık her şeyi daha kolay öğreniyorum. Çok çalışıp dünya birincisi olmak istiyorum." - MANİSA