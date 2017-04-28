Sokak Patilerine Uzanan Kadın Eli

Niğde'de hayvansever bir kadın tek başına, sokak hayvanları için 'Sokak Patilerine Destek' projesi başlatarak örnek oldu.



Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi'nde yaşayan 24 yaşındaki hayvansever Merve Adem, sokakta yaşayan hayvanlar için 'Sokak Patilerine Destek' isimli bir proje hazırladı. Merve Adem, projesi için belde halkından topladığı çantaları, battaniyeleri ve yastıkları satıp sokakta yaşayan hayvanlara mama alarak elleriyle besliyor.



Merve Adem, projeye belde halkının verdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Sokak hayvanlarının insanlar gibi konuşup dertlerini anlatamadıkları için böyle bir proje yapma gereksinimi duyduğunu söyleyen Adem, "Sokak hayvanlarına karşı her zaman empati kuruyordum. 'Sokak Patilerine Destek' projem şu düşünce ile başladı. Bizler bir yerlerimiz ağrıdığı zaman, acıktığımızda ya da başka bir şey olduğunda kendimizi konuşarak ifade edebiliriz. Fakat sokakta yaşayan hayvanlar kendilerini konuşup ifade edemiyorlar. Bu yüzden ülke olarak onlara karşı daha duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bundan dolayı böyle bir proje yapmak istedim" dedi.



Hayvanlar için beldede 6 besleme noktası kurdu



Beldenin 6 bölgesine hayvanları beslemek için noktalar kurduğunu söyleyen Adem açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"Toplamda 6 noktada sokak hayvanlarını besleme yerleri var. Bu noktalar her gün mama koyup bir sonraki gün gittiğimde bu mama noktalarını boş görmek benim için dünyanın en büyük mutluluklarından birisi oluyor. Ben şuna inanıyorum ki hangi hayvan olursa olsun zarar görmediği kişiye zarar vermez. Bir bölgede hayvanlar insanlardan kaçıyor ise o bölgenin insanında sorun vardır. Hayvanlara karşı daha duyarlı olmalıyız."



İlk başlarda hayvanların kendinden kaçtığını ve daha sonra sevgilerini kuyruk sallayarak göstermeye çalıştığını ifade eden Merve Adem, "İlk etapta hayvanlar gittiğim bölgelerde çekingen davranıyorlar, ürküyorlar ve kaçıyorlardı. Zamanla mama vere vere bana alıştılar. Mama saatleri geldiği zaman beslenme noktalarında toplanarak benim gelmemi bekliyorlar. Ben mamayı döktükten sonra çekinerek de olsa gelip mamalarını yiyorlar. Benden korkuyorlardı şimdi beni gördükleri zaman kuyruklarını sallıyorlar ve daha sevecen davranışlı bir şekilde yanıma geliyorlar. Bu projemde sadece köpekler değil kedilerde var. Daha doğrusu projemin içerisinde sokakta yaşayan sahipsiz bütün hayvanlar var. Projemiz inşallah büyüyerek, çoğalarak devam eder. Ben para istemiyorum, yardım sever vatandaşlar bize mama göndererek bu projenin devamlılığını sağlayabilirler" şeklinde konuştu. - NİĞDE