Şişli'de 23 Nisan Çocuk Zinciri Havadan Görüntülendi
Şişli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocukların oluşturduğu insan zinciri havadan görüntülendi.
Şişli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocukların oluşturduğu insan zinciri havadan görüntülendi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı şimdiden başladı. Şişli Belediyesi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yüzlerce çocuğu bir araya getirdi. Şişli Atatürk Müzesi önünde toplanan çocuklar insan zinciri oluşturarak tüm dünyaya barış mesajları verdi.
Çocuklar hem marş hem şarkılara eşlik etti
Çocukların etkinliklerine Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de katıldı. Başkan İnönü çocukların zincirine katılarak onlarla birlikte marş söyledi. Çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla 'İzmir Marşı' ve '10. Yıl Marşı'na eşlik etti.
Çocukların oluşturduğu insan zincirine o an trafikte olan vatandaşlar da korna çalarak destek verdi. Bazı vatandaşlar da telefon ve fotoğraf makineleri ile o anları ölümsüzleştirdi. Atatürk Müzesi önündeki insan zinciri havadan da görüntülendi.
Şişlili çocukların 23 Nisan'ı erken kutlamaya başladığını ifade eden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, "Belediyedeki arkadaşların girişimi ile bir çocuk zinciri oluşturduk burada. Yarın ki 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın önceden kutlamak için Şişlili çocuklar bir araya geldi. Atalarının evinin huzurunda el ele tutuştular ve yarını kutlamaya bugünden başladılar" dedi. - İSTANBUL