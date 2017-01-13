Silahlı Soyguncuyu Yaka Paça Dışarı Atan Kahraman Eczacı Konuştu

Pendik'te eczanesini soymak isteyen silahlı bir kişiyi yaka paça dışarı atan kahraman eczacı Taner Doğan yaşanan o anları anlattı. Doğan, "Ben o anda bir şekilde kasadakileri vermemeye karar verdim ve anında hareket edip şahsı dışarıya attım. Aslında doğru bir hareket değil onu kabul ediyorum. Fakat başladık bir eyleme bitirmemiz gerekiyordu. Neticesinde de şahsı dışarıya çıkardık" dedi.



Pendik'te geçtiğimiz gece 02.30 sıralarında eczaneye gelen maskeli ve silahlı bir kişi hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Silahlı şahsı karşısında gören eczacı bir anda ayağa kalktı ve soyguncuyu yaka paça dışarı attı. Soyguncu dışarı çıktığında silahını ateşledi ancak eczane de bulunan kurşun geçirmez cam sayesinde eczacıya bir şey olmadı. Kahraman eczacı Taner Doğan o gece yaşananları anlattı.



"Kasadakileri vermemeye karar verdim ve anında hareket edip şahsı dışarıya attım"



Soyguncunun kasadaki paraları istemesi üzerine o anda paraları vermemeye karar verdiğini söyleyen Doğan, yaptığının aslında doğru bir hareket olmadığını belirtti. Çok hızlı hareket ettiğini ve biranda soyguncuyu dışarıya attığını söyleyen kahraman eczacı Doğan, "Gece saat 02.30'a doğru ben biraz daha dükkanın kepengini açık tutarak hastalara hizmet verecektim. Daha sonra kepengi kapatacaktım. Şahıs o sırada ağzı burnu bereyle atkıyla kapalı vaziyette eczanemize geldi. ve elini cebinden çıkartınca kasadakileri vermemi söyledi. Ben o anda bir şekilde kasadakileri vermemeye karar verdim ve anında hareket edip şahsı dışarıya attım. Aslında doğru bir hareket değil onu kabul ediyorum. Fakat başladık bir eyleme bitirmemiz gerekiyordu. Neticesinde de şahsı dışarıya çıkardık. Şahıs ilk anda şaşkınlık yaşadı muhtemelen o anda o yüzden silahını çıkaramadı. Yani direnilmesini beklemiyordu. Fakat aklını başına toplayınca dışarıdan içeriye ateş açtı. 2 el ateş açtı. Tam o sırada ben kapıyı yeni kapatmıştım. Çünkü camımın beni koruma potansiyeli olduğunu biliyordum. Ben burayı devraldım. Devraldığım eczacı camlarının üstün kalite kurşun geçirmez olduğundan bahs etmişti. Deneme fırsatımız olmasına çok üzgünüm. Ben polisi aradım hemen polis geldi ve ekipler burada incelemesini yaparken yaklaşık yarım saat içerisinde yakalandı anonsu geldi onlara, bende öyle duydum. Yalnız olduğum anda geldi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL