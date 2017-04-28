Sıcak Havanın Vazgeçilmez Ayakkabısı Yemeni

Havanın ısınmasıyla yemeni ismi ile bilinen ayakkabılara talep artıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun olarak kullanılan yemeni, serin tutması ve ayağı terletmemesi nedeniyle ilgi görüyor.



Havaların ısınmasıyla beraber Güneydoğu genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de yemeni ayakkabılara olan talep arttı. Hakiki deri olması nedeniyle terleme, koku, mantar, egzama gibi rahatsızlıklara yol açmayan yemeni, sıcak havalarda ise ayağı terletmemesi ve serin tutması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerinde de çeşitli renk ve modelleriyle satışa sunulan yemeniler, yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Gaziantep'te üretilen yemeniler yurt dışına da ihraç ediliyor.



"Koku ve ter yapmaz"



Yemenilerin özelliğinin koku ve ter yapmaması olduğunun altını çizen yemeni ustası Ahmet Pektaş, artan ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Pektaş, "Havaların ısınmasıyla beraber yemeni ayakkabılara talep arttı. Çünkü yemeniler koku ve ter yapmaz. Ham deriden yapılıyor. Havaların ısınmasıyla beraber bizim sektörde hareketlenme başladı. Yemeni ayakkabılar ayağa göre şeklini alır. Bir diğer özelliği ise çok hafif olmasıdır" dedi.



Yemeniler, Gaziantep'te model ve kalitesine göre 20 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor. - GAZİANTEP