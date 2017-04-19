Şehit Olmadan Önce Yaptıkları Canlı Yayında Dikkat Çeken Detay

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden havalandıktan kısa süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan polis memurlarından Mesut Özdemir ve polis arkadaşlarının şehit olmadan önce yaptıkları canlı yayında ilginç bir detay ortaya çıktı.



Düşen helikopterde şehit olan Gaziantepli polis memuru Mesut Özdemir'in, helikopterin düşmesinden kısa bir süre önce polis arkadaşları ile cep telefonundan canlı yayın yaptıkları ortaya çıkmıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın devam ederken, yapılan sohbetteki yazılar dikkat çekti. Görüntülerdeki bir kişi, "Mesut gardaş neredesiniz" sorusunu yazarken, profilinde Türk bayrağı olan bir kişi ise "Fatih maalesef o uçaktan haber alamıyom" yazdı. Canlı yayının yaklaşık 2 saniye sürdüğü iddia edilirken, helikopterin ise canlı yayın esnasında ya da canlı yayından kısa bir süre sonra düştüğü ileri sürülüyor.



Dakikalar öncesinde fotoğraf çektirdi



Şehit polis Mesut Özdemir'in, helikoptere binmeden dakikalar öncesinde fotoğraf çekildiği ortaya çıktı. Özdemir, beraberindeki hakim, savcı, asker ve meslektaşlarının yer aldığı Kartal pistinde çektirdiği hatıra fotoğrafını yakınlarına gönderdi. Fotoğraftan kısa bir süre sonra ise helikoptere binen Özdemir ve diğer arkadaşlarından haber alınamadı. - GAZİANTEP