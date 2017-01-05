Şehit Aileleri ve Gazilere Biometrik Fotoğraf Desteği

Kayseri'de 25 yıldır fotoğrafçılık yapan Hasan Afşar, şehit ailelerinin ve gazilerin yeni kimlik kartlarında kullanacakları biyometrik fotoğraflarını ücretsiz çekiyor.



Yeni yıl itibariyle yeni çipki kimlik kartlarının başvurusu başladı. Kayseri'de de yeni kimlik kartına başvurmak isteyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine gitmeden önce biyometrik fotoğraf çektirmek için fotoğrafçılara akın etti. Kentte 25 yıldır fotoğrafçılık yapan Hasan Afşar da, şehit ailelerinin ve gazilerin biyometrik fotoğraflarını ücretsiz çekerek, destek vermek istedi. Şehit Aileleri Derneği ile görüşen Afşar, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz biyometrik fotoğraf çektiğini duyurdu.



Afşar, "2 Ocak itibariyle yeni kimlikler ve ehliyetler verilmeye başlandı. Biz de burada yeni kimlik ve ehliyetlerde kullanılan biyometrik fotoğraf çekimi yapıyoruz. Biyometrik fotoğraflara olan ilginin artmasından sonra biz de kurumumuz olarak şehit ailelerine ve gazilerimizin fotoğraflarını ücretsiz çekmek istedik. 3 gündür şehit ailelerimizin ve gazilerimizin fotoğraflarını ücretsiz olarak çekiyorum. Bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ