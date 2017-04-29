Şampiyon Son Maçına Hazır

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu geçtiğimiz hafta garantileyerek TFF 1. Lig'e çıkmaya hak kazanan MKE Ankaragücü, sezonun son maçında Hatayspor'u evinde ağırlıyor.



Şampiyon takım, taraftarıyla bu sezon son kez buluşacağı karşılaşma öncesi büyük heyecan yaşarken, maç öncesi soyunma odasına giren İhlas Haber Ajansı ekibi sarı-lacivertlilerin heyecanına ortak oldu. - ANKARA