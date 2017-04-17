Padişah Sofralarının Vazgeçilmezi Osmanlı Çileği İçin Üreticiler Gün Sayıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yetişen ve kokusu, araması ve rengi ile diğer çilek türlerinden farklı olan Osmanlı Çileği için üreticiler gün saymaya başladı. Padişah sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden olan Osmanlı Çileği az bulunması nedeniyle henüz meyve vermeden siparişler alınmaya başlandı.



Farklı rengi, aroması ve kokusu ile çilek türlerinin en lezzetlisi olan Osmanlı Çileği'nün üretimi her geçen yıl daha da düşerken, üreticiler henüz ürün elde etmemelerine rağmen aylar öncesinden sipariş almaya başladı.



Fiyatı 20 TL olmasına rağmen yok satıyor



Diğer çilek türlerinin kilogram pazar fiyatı ortalama 5 TL olurken, Osmanlı Çileği'nin kilosunun bu yıl 20 TL'den satışa sunulması bekleniyor. Üreticiler Osmanlı Çileği tarlalarının temizliğini tamamlayarak ürün almak için gün saymaya başladı. Osmanlı Çileği ile ilgili en büyük sıkıntı ise müşteri ve fiyat sıkıntısı yaşanmamasına karşın ürünün yeteri kadar yetiştirilmemesi.



Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı, Erdemir emeklisi Şaban Çetinkaya (58) farklı aroması, kokusu, rengi ve lezzete sahip Osmanlı Çileği için müşterilerin kendilerini arayıp "Fiyatını siz belirleyin" dediklerini söyledi. Yaklaşık 10 yıldır Osmanlı Çileği üretiminin yaygınlaşması için çaba gösterdiklerini belirten evli ve 2 çocuk babası Çetinkaya, son yıllarda yapılan çalışmalardan umutlu olduğunu ifade etti.



Osmanlı Çileği ilerki yıllarda bol miktarda bulunabilecek



Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Çatinkaya "Şuanda ilkbahara girdik, diğer bitkilerde olduğu gibi Osmanlı Çileği için yabancı otlarla mücadelemiz başladı. Şuanda sona erdi diyebiliriz, 25-30 gün sonra meyveye ulaşacağız. Çileklerimiz, çiçeklenmeye başladı. Dolayısıyla bahar bakımını sona erdirmiş olduk ve artık meyve dönemini bekliyoruz. Osmanlı çileğinin geçen seneye göre verim azlığı çokluğu yapılan alanla ilgili değişiklik gösteriyor. Biz bu ekili alanların çoğaltılması için dernek olarak çalışıyoruz. Bu çalışma içerisinde karşılaştığımız en büyük sorun fide meselesiydi. Fide eksikliğimiz vardı, bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var, fide sorunu kökünden çözüldüğü zaman sıkıntımız kalmıyor. İlerki yıllarda Osmanlı Çileği'nin üretimi ve fidesi bol miktarda bulunacak" dedi.



"Müşteri 'Fiyatı kendiniz belirleyin, biz ödemeye hazırız' diyor"



Sadece Kdz. Ereğli'de yetişen Osmanlı Çileği'nin üretiminin az olmasına rağmen çok fazla talep gördüğünü anlatan Çetinkaya, fide üretimi ile birlikte önümüzdeki yıllarda Osmanlı Çileği meyvesini de bol miktarda elde edileceğini vurguladı. Osmanlı Çileği üretiminin artması ile birlikte hem istihdamın artacağını hem de ilçe ekonomisine önemli bir girdi sağlanacağını ifade eden Çetinkaya şunları söyledi "Üretimi az olduğu içinde biz şuan talepleri karşılayamıyoruz. Bunu gördükçe üzülmemek elde değil. Fide ile birlikte üretimi çok hızlı bir şekilde artırmak istiyoruz. Hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Ayrıca bölgemize de istihdam konusunda katkı sağlayacağını da düşünüyorum. Osmanlı çileğine, kilolarca değil, tonlarca talep var. Fiyat konusunda çok açık söylüyorum ki, talep edenlerin hepsinden duyuyoruz; "Fiyatını kendiniz belirleyin. Biz ne derseniz ödemeye hazırız" diyorlar. Bu sene en az 20 lira olur daha da yükseği olabilir. Osmanlı çileğinde pazar sorunu yok. Çilek çıktıktan sonra arayıp bulamayan ve Osmanlı çileğini tatmak isteyen, diğer şehirlere hediye olarak göndermek isteyenler daha şimdiden taleplerini iletiyorlar. Bizde önceden ayırarak taleplere teslim etme yoluna gidiyoruz. Osmanlı çileği bizim yıllardır kültürümüz. Kültür olarak da korumamız gerekiyor."



Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından ilçeye özgü ürünün tanıtımı için her yıl geleneksel olarak Mayıs ayının sonlarına doğru yapılan Osmanlı Çileği Kültür Şenlikleri için hazırlıklarını sürdürüyor. - ZONGULDAK