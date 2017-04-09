Oto Farelerinin "Jammer" Oyunu

Oto fareleri, uzaktan kumanda ile açılıp kapatılan araçları çalmak için jammer (sinyal bozucu cihaz) kullanıyor. Vatandaşları uyaran Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, "Otonuzun sinyal bozucu cihazlar ile çalınabileceğini unutmayın. Otonun kilitlenip kilitlenmediğini mutlaka kontrol edin. Kaza süsü vererek araçların çalınabileceği unutulmamalı ve kaza sonrasında kontak anahtarları araç üzerinde asla bırakılmamalıdır." İkazında bulundu.



Asayiş Dairesi Başkanlığı, bir vatandaşın, 'Otomobil hırsızlığına karşı ne tür tedbir alınabilir?' sorusunu cevaplandırdı. Açıklamada, öncelikle basit ama pratik bir çözüm olan "direksiyon kilidi", "baston kilidi", "el freni kilidi" ve "tekerlek kilidi" gibi sistemlerin bir ya da birkaçını araçta bulundurulması gerektiği vurgulandı. Asayiş Daire Başkanlığı açıklamasında, "Kısa sürelide olsa aracınızdan ayrılmanız gerektiği durumlarda kontak anahtarını araç üzerinde veya aracı çalışır vaziyette bırakmayınız. Kaza süsü vererek araçların çalınabileceği unutulmamalı ve kaza sonrasında kontak anahtarları araç üzerinde asla bırakılmamalıdır. Hatta mümkünse aracın içerisindeki varsa değerli eşya ve paralarınızın da çalınmaması için aracınızın kapılarını mutlaka kilitleyiniz" ifadeleri yer aldı.



İmmobilizier sistemli araçların anahtarları ele geçirildikten sonra çalındığı vurgulandı. Bu sebeple, ev ve işyeri gibi yerlerde araç anahtarlarının görünür bir şekilde bulundurulmaması tavsiye edildi. Sinyal bozucu (jammer) cihazlar ile araçların kapılarının açık bırakıldığı unutulmaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Bu sebeple, aracınızı uzaktan kumanda cihazı ile kapattığınız durumlarda kapıların kilitli olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Aracınızın alarm sistemi çalmaya başlarsa aracınızın yanına giderek araç kapı, bagaj ve depo kapağı kilit sistemlerinde herhangi bir tahrifat olup olmadığını kontrol ediniz. Alarmı normale çevirmeniz durumunda alarm daha sonradan çalmaya devam ederse aracınız farklı ve güvenli bir alana park ediniz. Alarm sisteminizi asla devre dışı bırakmayınız. İmkanlarınız ölçüsünde aracınıza 'Araç Uydu Takip Sistemi' taktırınız. GPRS aracılığı ile uydudan alınan bilgiler sayesinde çalınan aracınızın yer konumlaması yapılarak ele geçirilmesine kolaylık sağlayabilirsiniz. Mağduriyet yaşamamanız için aracınıza mutlaka 'kasko' sigortası yaptırınız" denildi. - BURSA