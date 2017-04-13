Osmanlı Sultanları Tuvallerde Yaşıyor

Ressam Metin Karanisoğlu, 15 yıldır Osmanlı sultanlarını resmediyor. Karanisoğlu, "Osmanlı'yı doğru anlamak için böyle bir seri oluşturdum" dedi.



Bursa'da kendi atölyesinde birçok resme imzasını atan Ressam Metin Karanisoğlu, 15 yıldır aralıksız Osmanlı padişahlarını resmediyor. O devrin kıyafetlerine uygun olarak sultanları resmeden Karanisoğlu, "Kendi atölyemde 15 yıldır yapmış Osmanlı sultanlarını çiziyorum. Araştırmalardan elde ettiğim bilgi ve dokümanlara uygun olarak resmediyorum. Avrupa'daki müzelerden örnekler toplayarak kendi kaynaklarımızla harmanlayarak Osmanlı padişahlarını tuvallere yansıtıyorum. 36 sultanı 2 metreye 2 metre boyundaki tuvaller üzerine yağlı boya olarak çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi de Murad-ı Hüdavendigar dönemine ait. Murad-ı Hüdavendigar'ın hem dindar, hem de savaşçı tarafını yansıtan bir kompozisyondur" diye konuştu.



Bütün sultanları bu boyutta resmetmek istediğinin altını çizen Karanisoğlu, "Ömrümüz yeterse 36 sultanı da o şekilde çalışmak istiyorum. Bunun yanında 120 santime 70 santim ölçülerinde bütün sultanları birlikte gösteren çalışmam var" dedi.



Son yıllarda araştırmacıların, yazarların Osmanlı tarihi ile ilgili başka şeyler anlattığını savunan Karanisoğlu, "Bu konuda herkes farklı şeyler söylüyor. Kendimce birçok kaynağı araştırdım. Bütün Anadolu ve Osmanlı değerleri birbirine düşman edilir duruma geldi. Osmanlı'yı doğru anlamak içim böyle bir seri oluşturmak istedim" ifadelerini kullandı.



İlk Osmanlı sultanlarını 15 yıl önce Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda başta olmak üzere 90'ın üzerinde farklı ülkede sergileyen Karanisoğlu, 126 kişisel sergiye imza attı. - BURSA