Ortaokul Öğrencisi, Bitkilerin Doğal Yollarla Gelişmesi İçin Sistem Geliştirdi

Konya'da düzenlenen TÜBİTAK 'Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Hakan Ege Tosun, bitkilerin hormon gibi ilaçlar kullanılmadan doğal yollarla gelişmesi ve büyümesi için sistem geliştirdi.



Ortaokul 2. sınıf öğrencisi Hakan Eğe Tosun, 'Güneş Enerjisi ile Toprağı Isıt, Bitkiyi Büyüt' adıyla hazırladığı projeyle, güneş panelleri ile güneş enerjisini ısı enerjisine dönüştürülerek toprağın ısıtılması ve bitkinin büyümesini amaçlıyor. Projeyle, ısıtılan toprak sayesinde bitkiler doğal yollarla büyüyor, enerji tasarrufu sağlıyor.



TÜBİTAK'ın Konya'da düzenlediği yarışmaya Antalya'daki bir özel okuldan katılan 6. sınıf öğrencisi Hakan Ege Tosun, bitki köklerinin donmasını engellemeyi amaçladıklarını belirterek, "Projemin ismi 'Güneş Enerjisiyle Toprağı Isıt, Bitkiyi Büyüt'. Projem şu şekilde; bitkiler kendi besinlerini üretebiliyorlar ve bunu kökleri yardımıyla topraktan aldıkları su ve minerallerle yapıyorlar. Fakat toprak sıcaklığı 5 derecenin altına düştüğü zamanlarda kökler bu işlevini yapamıyor ve donma noktasına geliyor. Bunu engellemek için bir proje geliştirdim. Projemin amacı bu gibi durumları ortadan kaldırarak bitkinin kök gelişimini ve bitkinin gelişimini hızlandırmak" dedi.



"Amacım, hormon gibi ilaçlar kullanmadan bitkimizi büyütebilmek"



Projenin çalışma prensibinden bahseden Hakan Ege Tosun, "Projem şu şekilde çalışıyor; projemde güneş paneli kullandım. Güneş büyük ve yenilenebilir enerji kaynağı. Güneşten aldığımız enerjiyi aküde depoluyoruz, depoladığımız enerji rezistansa gidiyor. Rezistans, toprağın içinde kökün altında bulunuyor. Kökün etrafını sarıyor. Rezistans kökü ısıtmak için ve torağı ısıtmak için termostattan sıcaklık ayarlıyoruz. Ayarladığımız sıcaklıkta kök ısınıyor ve bir duy yardımıyla toprağın sıcaklığını ölçüyoruz. Biz torağın sıcaklığını 10 dereceye ayarladığımızda toprağın sıcaklığı 9 dereceye düşerse sistemimiz kendi çalışmaya başlayarak 10 dereceye tekrar sıcaklığı yükseltiyor. Gübre ve ilaç kullanımı azaldığı için organik ürün alıyoruz" ifadelerini kullandı.



Projenin amacından da bahseden Hakan Ege Tosun, "Projenin amacı kökü ısıtarak kökün su ve minareleri almasını kolaylaştırmak, sağlamak, devamlı kılmak ve bitkinin büyümesini doğal yollarla hızlandırmaktır. Hormon gibi ilaçlar kullanmadan bitkimizi büyütebilmek. Güneş enerjisi kullandığımız için, güneş, büyük bir enerji kaynağımız olduğu için enerji kaynağımız tükenmiyor" şeklinde konuştu.



Projenin sahibi Hakan Ege Tosun, TÜBİTAK'ın Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde düzenlediği 'Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda hazırlıdığı 'Güneş Enerjisi ile Toprağı Isıt, Bitkiyi Büyüt' projeyle ikinci olarak büyük başarı elde etti. - KONYA