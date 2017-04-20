Oğluna Hediye Aldığı Motor Çalınan Baba Dedektifler Gibi İz Sürüyor

Fatih'te, bir babanın, oğluna hediye olarak aldığı 10 bin TL değerindeki motor, 2 kişi tarafından ulu orta çalındı. Hırsızlık anları, olayın ardından dedektifler gibi iz süren babanın topladığı güvenlik kamera görüntülerine de saniye saniye yansırken, talihsiz çocuğun ehliyet alabilecek yaşta olmadığı için motoru henüz kullanamadığı öğrenildi.



Edinilen bilgilere göre olay, 11 Nisan Salı günü saat 21.30 sıralarında Fatih'te bulunan Hekim Ali Paşa Caddesi üzerinde, İlhami Yıldırım'a ait bir motorun park halindeyken çalınmasıyla gerçekleşti. Cadde üzerinde siyah bir minibüsle seyreden 2 hırsız, Yıldırım'a ait iş yerinin önüne geldiğinde durdu. Hırsızlar kullandıkları araçtan inerek, iş yerinin yanındaki ara sokağa girdi. Hırsızlardan biri geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşırken, diğer hırsız İlhami Yıldırım'ın, oğlu Mehmet'e hediye olarak aldığı motoru sürükleyerek, kayıplara karıştı. Yaşını doldurmadığı için henüz motor ehliyeti olmayan Mehmet'in, motorla henüz trafiğe çıkmadığı ve birkaç ay sonra motoru gerçek manada kullanabileceği öğrenildi. Oğluna hediye olarak aldığı motoru çalan hırsızların izlerini çevredeki bütün güvenlik kameralarını her gün izleyerek süren İlhami Yıldırım ise hırsızlara sitem etti. Ulu orta, insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde gerçekleşen hırsızlık güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye, her açıdan kaydedildi.



Oğluna hediyesi çalınınca dedektifler gibi iz sürmeye başladı



Olayı ve ardından yaşananları anlatan baba Yıldırım, "Oğlum beni aradı, motorun yerinde olmadığını söyledi. 'Nasıl olur' diye düşündüm. Etrafta bu kadar güvenlik kamerası varken, bir hırsızın bu kadar cesur olabileceği olanaksız gibi geldi bana. İş yerine geldim, güvenlik kameralarını tek tek inceledik. Siyah bir araçla geliyorlar, önce keşif yapıyorlar. Birkaç gün önceden de geliyorlar. Toplamda 7-8 güvenlik kamerasını incelemeye aldım, 3 kameradan sağlıklı görüntü elde ettik. Bu görüntülerde, hem araç, hem şahıslar, hem de plaka çok net bir şekilde belli. Dolayısıyla şikayetçi olduk. Sonuçta ortada bir emek var. Genç bir çocuğun gururu incindi. Kayıtları hala incelemeye devam ediyorum, en son bundan önceki günkü kayıtlarda gördüm. Kuvvetli bir ihtimalle başka bir hırsızlık için keşif yapıyor. Emniyet çalışmalara başladı, umarım kısa zamanda bulunur" dedi.



"Yaşı tutmadığı için kullanmak bile nasip olmadı"



Oğlunun ehliyet alabilecek yaşa birkaç ay sonra gireceği için motoru henüz kullanmadığını ve motorun manevi değerini anlatan İlhami Yıldırım, "Oğluma hediye olarak aldığımdan, benim için değerli. Halbuki yaşı tutmadığı için kullanmak bile nasip olmadı çocuğa. İşin açıkçası bu beni üzdü. Birkaç ay sonra ehliyet alma hakkı kazanacaktı. Oğluma olan hediyemi çalanlara, 'Allah hidayet nasip etsin, doğruya erdirsin' diyorum. İnsanlar parayı kolay kazanmıyor. Kaldı ki Allah'ın bile affetmediği tek şey kul hakkı" diye konuştu.



Hırsızlık anları birçok güvenlik kamerasında



Öte yandan, hırsızlık anları dedektif babanın çevreden topladığı çok sayıda güvenlik kamera görüntüsüne de yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, siyah bir minibüsle Yıldırım'ın iş yerinin önüne gelen hırsızlar, minibüsten inip ara sokağa giriyor. Hırsızlardan biri araca dönüp olay yerinden uzaklaşırken, diğer hırsız ara sokaktan motoru sürükleyerek çıkıyor ve bu şekilde olay yerinden ayrılıyor.



Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - İSTANBUL